В Пскове подростка задержали за кражу ликёра

11:31, 27 января 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 января около 4:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 16-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку ликёра и продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.