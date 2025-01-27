Зачем начинающему инвестору брокер, ответят эксперты в программе «Копилка»
Зачем начинающему инвестору брокер и как не обжечься при его выборе, обсудят эксперты в очередном выпуске программы о финансах «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь». Очередной выпуск программы выйдет в эфир в понедельник, 27 января.
Как выстроить стратегию вложения денег?
Застрахованы ли деньги на брокерском счёте?
На что надо обратить внимание при заключении договора с брокером? С какой суммы лучше начинать инвестировать на бирже?
На эти вопросы в «Копилке» ответят эксперты Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России. Подкасты программы слушайте в официальной группе Псковского агентства информации в ВК.
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