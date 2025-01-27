Зачем начинающему инвестору брокер, ответят эксперты в программе «Копилка»

11:39, 27 января 2025, ПАИ

Зачем начинающему инвестору брокер и как не обжечься при его выборе, обсудят эксперты в очередном выпуске программы о финансах «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь». Очередной выпуск программы выйдет в эфир в понедельник, 27 января.

Как выстроить стратегию вложения денег?

Застрахованы ли деньги на брокерском счёте?

На что надо обратить внимание при заключении договора с брокером? С какой суммы лучше начинать инвестировать на бирже?

На эти вопросы в «Копилке» ответят эксперты Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России. Подкасты программы слушайте в официальной группе Псковского агентства информации в ВК.