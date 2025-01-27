Более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников
Более двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Струг Красных и Острова звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета» и предоставления дополнительного заработка в интернете злоумышленники завладели сбережениями граждан.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.
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