Жительница Печорского округа выплатит штраф за дискредитацию войск РФ

12:02, 27 января 2025, ПАИ

Жительница Печорского муниципального округа получила штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

Известно, что женщина разместила на своей странице в одной из социальных сетей в открытом доступе информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России.

Суд признал местную жительницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Ей предстоит выплатить штраф 30 тысяч рублей.