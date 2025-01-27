Встречу в честь японского Нового года организует Псковский музей

12:07, 27 января 2025, ПАИ

1 февраля в 15:00 во Дворе Постникова в Пскове состоится мероприятие, посвященное традиционному японскому Новому году в эпоху Эдо (XVII-XIX вв.). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Пришедшие узнают, когда и как японцы отмечают Новый год сейчас и как это происходило несколько веков назад. Также гостей ждет мастер-класс, на котором можно будет «сделать» новое кимоно в технике оригами, ведь Новый год в Японии принято встречать обязательно в новом наряде. Также будет чай и активности в восточном стиле.

Телефоны для записи: 8 8112 29 22 60 и 8 8112 29 22 59. Билеты можно купить здесь.