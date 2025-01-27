Чем занимается брокер, рассказал псковичам эксперт

12:59, 27 января 2025, ПАИ

Чем занимается брокер, рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Даже если вы готовы сами разработать стратегию вложения денег и взять на себя ответственность за сделки, для доступа к торгам вам всё равно потребуется посредник – брокер», – отметил Александр Иванов.

По его словам, заключить договор с брокером не сложнее, чем открыть счёт в банке. Эксперт посоветовал тщательно изучить документ, «особенно раздел с тарифами», и добавил, что сейчас многие брокеры предлагают заключить договор дистанционно – через сайт или мобильное приложение.

После этого можно открыть у брокера счёт и положить на него деньги. Также потребуется открыть ещё один счёт – счёт депо, он необходим для учёта ценных бумаг. Открывается счёт депо в депозитарии. Депозитарий может быть отдельной компанией, не имеющей отношения к брокеру. Однако часто брокер имеет лицензию и на осуществление депозитарной деятельности.

«После открытия брокерского счёта и счёта депо вы готовы торговать на бирже и давать поручения брокеру на покупку или продажу ценных бумаг», – пояснил Александр Иванов.

Все операции на фондовом рынке брокер выполняет по поручению клиента, которому нужно только определиться со способом взаимодействия: по телефону, через мобильное приложение или с помощью специальной программы – торгового терминала.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».