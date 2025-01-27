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Экономика

Владелец хлебопекарни станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января, в 14:00.

Язепс Юстс. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Что такое качественный хлеб и сколько он стоит, как меняются вкусы псковичей в потреблении хлеба, действительно ли вреден дрожжевой хлеб и в каких странах хлеб самый вкусный?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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