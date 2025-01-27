Определено количество бюджетных мест в ПсковГУ на 2025 год

12:34, 27 января 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете на 2025 год выделено 1344 бюджетных места. Из них 730 на программы бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Минимальное количество баллов для поступления, количество мест по каждому направлению и необходимые предметы ЕГЭ для сдачи смотрите в карточках.