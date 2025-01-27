Житель Себежского района фиктивно прописал гражданина Белоруссии

12:50, 27 января 2025, ПАИ

Факт фиктивной регистрации иностранного гражданина выявили полицейские в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в декабре прошлого года в одной из деревень Себежского района безработный 31-летний местный житель оформил гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.