Эксперты определили лидеров онлайн-продаж сим-карт в Псковской области

13:07, 27 января 2025, ПАИ

В России растут услуги дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14 %, сообщает ИАА TelecomDaily. МТС возглавила топ по количеству удалённых подключений.

В исследовании ИАА TelecomDaily, посвящённом рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, приняли участие 1 150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали сим-карты дистанционно*. Так, 79 % респондентов предпочтут не ходить за новой симкой в салон связи, а заказать её в онлайн-магазине. Из них 48 % выбрали бы доставку сим-карты курьером, а 31 % – полностью бесконтактное получение. Лишь 21 % настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

По количеству удалённых подключений лидирует МТС (31 % контрактов), на втором месте – «Мегафон» (27 %), на третьем – T2 (16 %). Четвёртый – «Билайн» (14 %), пятый – MVNO «Т-Мобайл» (7 %).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65 % респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% – сайт оператора связи. В прошлом году появился ещё один способ купить сим-карту – в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, – более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4 % опрошенных. При этом если бы респондент покупал свою первую сим-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС – 29 % или же Т2 – 23 %. За «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» высказались по 10 % за каждого.

*Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.