Сборная Псковской области заняла первое место в турнире по кудо в Петербурге
Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место в межрегиональном турнире по кудо «Битва на Неве», который прошёл в Санкт-Петербурге 26 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из Выборга, Энгельса, Москвы, Иванова, Санкт-Петербурга, Пскова, Острова и Печор.
Сборная Псковской области заняла первое место, завоевав шесть золотых, 16 серебряных и десять бронзовых медалей.
Специальный приз за самый зрелищный поединок получил Максим Шариков, выигравший все бои досрочно техническим нокаутом.
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