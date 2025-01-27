Сборная Псковской области заняла первое место в турнире по кудо в Петербурге

13:17, 27 января 2025, ПАИ

Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место в межрегиональном турнире по кудо «Битва на Неве», который прошёл в Санкт-Петербурге 26 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из Выборга, Энгельса, Москвы, Иванова, Санкт-Петербурга, Пскова, Острова и Печор.

Сборная Псковской области заняла первое место, завоевав шесть золотых, 16 серебряных и десять бронзовых медалей.

Специальный приз за самый зрелищный поединок получил Максим Шариков, выигравший все бои досрочно техническим нокаутом.

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