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Семь медалей выиграли великолучане на всероссийском турнире по кикбоксингу с рекордным количеством участников

Семь медалей выиграли великолучане, воспитанники клуба единоборств «Отечество» на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо», которые прошли в Суздале с 21 по 25 января. Об этом сообщил тренер команды Сергей Москалёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото с личной страницы Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»

На соревнованиях был установлен рекорд по количеству участников в рамках этого турнира. За награды боролись около 1 000 спортсменов из 40 регионов России. В результате великолучане Даниил Речкин и Елизавета Шуднева стали победителями, Илья Семёнов, Владислав Родяков и Виктория Табанакова выиграли серебро, а Максим Волченков и Николай Ершов завоевали бронзу.

Чтобы добраться до медалей, некоторые спортсмены в рамках своей весовой категории проводили по пять боёв. Владислав Родяков выполнил норматив для присвоения первого взрослого разряда, а Даниил Речкин повторно выполнил второй взрослый разряд.

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