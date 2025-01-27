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26 медалей выиграли тхэквондисты Псковской области на всероссийских соревнованиях в Ярославле

26 медалей выиграли спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ИТФ «Кубок Ярослава Мудрого». Состязания прошли в Ярославле, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ.

26 медалей выиграли тхэквондисты Псковской области на всероссийских соревнованиях в Ярославле. Фото: Псковская областная федерация тхэквондо ИТФ

В индивидуальных зачётах спортсмены Псковской области выиграли пять золотых, а также по семь серебряных и бронзовых медалей. Победами отличились Анна Поляруш, Дарья Кочеткова, Илья Васильев, Артём Тихомиров и Севастьян Андреев.

В командных состязаниях псковские тхэквондисты выиграли по три золотые и бронзовые награды, а также одну серебряную медаль.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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