Работа кисти Николая Майкова появилась в Картинной галерее Псковского музея

14:36, 27 января 2025, ПАИ

В парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника появилась работа художника Николая Майкова (1794–1873) «Вакханка», созданная им в 1839 году. Полотно многие годы находилось в фондах и теперь, впервые за длительный период, представлено широкой публике в постоянной экспозиции Картинной галереи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

«На картине из собрания Псковского музея-заповедника на темном фоне в ромбе изображена полуобнаженная юная женщина с запрокинутой головкой, украшенной виноградной лозой и листьями, ниспадающими на плечи. На миловидном юном лице играет легкая улыбка. В левой руке она держит чашу с вином – неизменным атрибутом праздника», – рассказала старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

В нижней правой части картины можно увидеть подпись художника: «Н. Майковъ 1839 г.». Вакханка – это мифологический персонаж античного мира, называемый также Менада («безумствующая»), участница оргий, посвященных богу плодоносящих сил земли и виноделия Вакха. Во время такого праздника вино текло рекой, возбуждая и раскрепощая участников.

Николай Майков систематического художественного образования не получил, живописью занимался самостоятельно. Был воспитанником Кадетского корпуса, откуда в 1811 году был выпущен подпоручиком армии. Участник Отечественной войны 1812 года, был ранен во время Бородинского сражения. В 1821 году вышел в отставку в чине майора.

Художник пользовался покровительством императора Николая I. В 1835 году по распоряжению императора Совет Императорской Академии художеств дал Майкову звание академика за запрестольный образ в церковь Св. Троицы лейб-гвардии Измайловского полка.

Занимаясь работами для храмов в Петербурге, в Москве и в провинции, Майков посвящал досуг исполнению картин на излюбленные им темы – изображения женских голов и нагих красавиц.

Полотно будет экспонироваться в течение нескольких месяцев.