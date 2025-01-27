Стадион «Электрон» заработал в Пскове

15:02, 27 января 2025, ПАИ

Псковский стадион «Электрон» открыт и работает в обычном режиме, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».

Спортивное сооружение открыто ежедневно с 8:00 до 22:00 для занятий и активного отдыха.

Отметим, что в прошлом году «Электрон» открыли только в первый день весны, 1 марта.