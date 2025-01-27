Стало известно, в каких экипажах будет соревноваться пскович Илья Безлук на гребной регате в Пакистане

15:58, 27 января 2025, ПАИ

Тренерский штаб сборной России по гребному спорту определился с экипажами, которые выступят на 17-й Международной регате в Карачи (Пакистан). Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

Пскович Илья Безлук посоревнуется в парной четвёрке с Артуром Владимировым, Никитой Кудряшовым и Филиппом Максимовым.

В категории до 21 года Безлук сядет в двойку без рулевого с Артуром Владимировым. Также вся команда в составе восьми человек примет участие в соревнованиях на гребных тренажёрах на дистанции 2 000 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».