В России планируют изменить порядок призыва в армию. Инициативу уже поддержало правительство

15:27, 27 января 2025, ПАИ

Законопроект об изменении порядка призыва в армию поддержало Правительство России, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, граждан, которых не отправили на военную службу в период призыва (при этом решение о призыве было принято), должны призвать в течение следующего года. Изменения планируют внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Инициатива позволит снизить число сотрудников, включая врачей, задействованных в призыве граждан на военную службу, утверждают авторы законопроекта. Документ разработал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, что осенняя призывная кампания в России проходила с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Для прохождения службы в Вооруженных силах РФ и других воинских структурах было направлено 133 тысячи новобранцев.