Режиссёры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы

15:43, 27 января 2025, ПАИ

Российские режиссёры проводят пробы с осуждённым актёром Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание в колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственные источники.

Существует вероятность, что актёр сможет выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Это подогревает интерес режиссёров к его дальнейшей карьере, уточняет издание.

Напомним, что Михаил Ефремов является заслуженным артистом России, лауреатом Госпремии РФ, двух кинопремий «Ника» и премии ТЭФИ. ДТП с его участием произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулём внедорожника в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулём которого был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался. Актёра приговорили к 7,5 года колонии.