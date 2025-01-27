Режиссёры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы
Российские режиссёры проводят пробы с осуждённым актёром Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание в колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственные источники.
Существует вероятность, что актёр сможет выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Это подогревает интерес режиссёров к его дальнейшей карьере, уточняет издание.
Напомним, что Михаил Ефремов является заслуженным артистом России, лауреатом Госпремии РФ, двух кинопремий «Ника» и премии ТЭФИ. ДТП с его участием произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулём внедорожника в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулём которого был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался. Актёра приговорили к 7,5 года колонии.
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