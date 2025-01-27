Более трёх тысяч заражённых цветов пытались ввезти в Псковскую область

16:17, 27 января 2025, ПАИ

Более трёх тысяч заражённых цветов пытались ввезти в Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении на складе временного хранения карантинного фитосанитарного контроля шести партий импортных срезанных цветов (хризантем, альстромерий и лимониумов) в количестве 3 495 штук обнаружили опасных насекомых, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом. Экспертиза подтвердила заражённость продукции западным цветочным трипсом. Цветы были выращены в Кении, Эквадоре и Нидерландах.

Все заражённые цветы уничтожат, уточнили в пресс-службе.