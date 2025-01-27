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Урок мужества провёл в гимназии Пскова ветеран боевых действий

Урок мужества, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда, провёл участник СВО, ветеран боевых действий, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове Никита в гимназии № 29 Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Ветеран СВО рассказал школьникам о событиях Великой Отечественной войны, а также о блокаде Ленинграда.

«Моя задача заключается в том, чтобы донести информацию до каждого. Сейчас я активно веду уроки в школах, пытаюсь развить в детях любовь к Родине и её истории. Хочется, чтобы новое поколение знало о прошлом своей страны и чтило память предков», – рассказал участник СВО.

После информативного урока и интерактива в виде викторины «вопрос – ответ» он поделился подробностями своего служебного пути. «После возвращения из зоны СВО я решил не терять время и стал работать в фонде «Защитники Отечества», чтобы помогать военнослужащим и их семьям. Эти люди мне небезразличны, как и мы им. Для меня это не просто работа», – подчеркнул он.

Своими впечатлениями от занятия поделились ученицы 8-го «А» класса Анна Украинская и Ангелина Нефедова.

«Порадовало, что к нам пришёл участник СВО и рассказал всё сам. Было очень интересно, ведь я считаю, что историю необходимо знать и передавать из поколения в поколение», – отметила Анна Украинская.

Ангелина Нефедова, в свою очередь, подчеркнула, что ей было интересно пообщаться с участником СВО и узнать всё из первых уст.

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