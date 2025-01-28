Победитель акции «Губернаторский дневник» Андрей Чернецов – пример для своих младших брата и сестры

10:46, 28 января 2025, ПАИ

Почти 17 тысяч пятёрок заработали участники акции «Губернаторский дневник» в первом триместре, победители которого встретятся с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. Мероприятие традиционно пройдёт в мае. Среди отличников – Андрей Чернецов, ученик 3-го «А» класса великолукской школы № 9. В акции мальчик принимал участие впервые.

«Первой об этом конкурсе узнала моя бабушка и рассказала маме, мы посоветовались и решили поучаствовать. Мой учитель Ирина Николаевна Шведова поддержала нашу идею. Она подсчитала мои оценки и заполнила бланк для участия. Мы верили в победу, а бланк отправляли в мамин день рождения, 7 декабря», – отметил Андрей Чернецов.

В классе Андрея Чернецова 26 учеников, и он – один из самых активных: мальчик часто сам поднимает руку, не дожидаясь, пока учитель спросит его. Из школьных предметов победитель акции выделяет математику и русский язык, отмечая, что на них он получает сложные, но очень интересные и важные знания.

Андрей Чернецов очень любит рисовать и мастерить различные поделки, а ещё участвовать в школьных и городских творческих и интеллектуальных конкурсах. Помимо этого, мальчик занимается и программированием. Возможно, именно с этой сферой он и свяжет свою жизнь.

«Я также помогаю родителям по дому, присматриваю за младшей сестрой, люблю гулять с братом и друзьями во дворе, помогаю бабушке с дедушкой в огороде, складываю дрова, учусь у дедушки и папы пользоваться разными инструментами и ездить на мотоблоке. Мои бабушка с дедушкой любят путешествовать, мне очень нравится ездить с ними на автобусные экскурсии. Я уже побывал на экскурсии в Москве на выставке «Россия», в Самолве, Пскове, в парке «Патриот» в Кубинке, а совсем скоро мы отправимся на киностудию «Мосфильм», – добавил мальчик.

Победе Андрея Чернецова в акции «Губернаторский дневник» рады были все: и одноклассники, и родственники, но самую большую поддержку мальчик получает именно от мамы.

«Я была очень рада победе Андрея, вся семья переживала за него! Андрей старается хорошо учиться, даже во время каникул он выполняет задания, которые рекомендует учитель, читает детскую художественную литературу. Я не думала, что победа достанется ему с первого раза, с замиранием сердца ждала результатов. Мы с мужем счастливы, что наш старший сын – отличник, ведь он пример для брата, который на год младше, и для малышки-сестры! Спасибо организаторам акции «Губернаторский дневник»! С нетерпением ждем встречи с Михаилом Юрьевичем!» – отметила мама мальчика.

Лайфхаков для победы у Андрея Чернецова нет. Главное – упорно и старательно учиться, получать пятёрки и участвовать в конкурсах. «А если не получится победить сразу – не терять надежды и пробовать ещё раз!» – заключил юный великолучанин.

Акция «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

Второй год подряд партнёром акции является «Альфа-банк». Он уверен, что финансовой грамотности надо учиться с юных лет. В этом поможет родителям детская карта от «Альфа-банка».



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«Альфа-банк» продолжает развивать продукты, которые делают жизнь клиентов проще и удобнее. Детская карта – это очередной шаг в создании финансовых инструментов для всей семьи.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 36 млн физических лиц.

«Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.

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