Подведены итоги первого этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью

17:52, 27 января 2025, ПАИ

Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по автомобильному многоборью ледовый спринт-слалом «Печоры-1», который прошёл на картодроме «Печорский» 25 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области



Фото: Федерация автоспорта Псковской области











В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов. В областном Кубке выиграл пскович Егор Богатенков, а второе и третье места достались петербуржцам Артёму Крестьянинову и Андрею Герасенкову. Победу в первенстве праздновал 17-летний пушкиногорец Семён Виноградов. На втором месте оказался представитель Петербурга Александр Юрченко. Замкнул лидирующую тройку пскович Данила Волков.

Итоги многоборья подводились в специальных зачётах. В «Нашей классике» весь пьедестал достался псковским пилотам – Егору Богатенкову, Александру Головко и Вадиму Евстигнееву. Помимо Кубка области и зачёта «Наша классика», Богатенков выиграл ещё и в номинации «Любительский «PRT». Призовые места у псковичей Алексея Колягина и Артёма Котова. 15-летняя представительница Санкт-Петербурга Капитолина Васильева выиграла женский зачёт.

Второй этап соревнований состоится 8 февраля также на картодроме «Печорский» в Печорском районе.

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