В Псковской области «чёрный копатель» и его подельник получили сроки за незаконный оборот оружия

09:00, 28 января 2025, ПАИ

«Чёрный копатель» и его подельник получили сроки за незаконный оборот оружия, сообщили ПАИ в УФСБ России по Псковской области.

В 2023 году в лесах Печорского района «чёрный копатель» искал предметы, связанные с Великой Отечественной войной. В результате ему удалось найти несколько единиц огнестрельного оружия, патроны, гранаты и иные взрывные устройства, пригодные для использования. Вопреки федеральным законам, запрещающим свободный оборот оружия и боеприпасов к нему без особого разрешения, гражданин присвоил найденное себе.

Затем он вступил в преступный сговор со своим знакомым. Тот нашел покупателя, которому злоумышленники продали исправный пистолет системы Маузера и винтовку системы Мосина.

Печорский районный суд назначил первому фигуранту наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Его подельник получил два года. Отбывать сроки они будут в колониях строгого режима. Приговоры вступили в законную силу.