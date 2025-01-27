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Общество

В Псковской области выросли размеры пособий для семей с детьми

С января 2025 года отделение Соцфонда России по Псковской области увеличило размер выплат семьям с детьми, зависящих от величины регионального прожиточного минимума, сообщили ПАИ в отделении.

В настоящее время в регионе прожиточный минимум на душу населения составляет 17 556 рублей, для трудоспособного населения – 19 136 рублей, для детей –17 029 рублей. В связи с этим выросли размеры единого пособия, ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Размер пособия для беременных женщин и детей рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения и ребёнка соответственно. В 2025 году выплата составляет 50, 75 или 100 % от этой величины, то есть размеры пособия для беременных женщин – 9 568, 14 352 или 19 136 рублей, для детей – 8 514,50, 12 771,75 или 17 029 рублей.

Единое пособие назначается при среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума. Согласно статистическим данным, в настоящее время эта мера поддержки предоставляется родителям более 40 тысяч детей и 470 будущим мамам.

Также в Соцфонде пояснили, что ежемесячная выплата на первого ребёнка назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. В 2025 году размер пособия составляет 17 029 рублей. Более 900 семей получают эту меру поддержки.

Размер выплаты из материнского капитала теперь составляет 17 029 рублей. Для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. Пособие выплачивается до достижения ребёнком трёх лет. Более 1 400 семей получают эту выплату.

Отделение Соцфонда по Псковской области осуществляет повышения беззаявительно. Единое пособие, пособие на первого ребёнка и выплата из материнского капитала перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Повышенная выплата за январь поступит на банковские карты и счета получателей в начале февраля. Отделения почтовой связи доставят пособие с 3 по 25 февраля. При назначении пособия в январе первая выплата поступит в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

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