На воинском мемориале в Псковском районе почтили память жертв Холокоста

21:50, 27 января 2025, ПАИ

В Псковской области сегодня, 27 января, вспоминают о тех, кто стал жертвами Холокоста. В разных уголках региона проходят мероприятия, посвящённые памяти мирных граждан, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в деревне Лухново Псковского района состоялась церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей – жертв Холокоста». В мероприятии приняли участие представители администрации района, ветераны, юнармейцы, члены Российского еврейского конгресса и местные жители. Акция была приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.

27 января 1945 года Красная армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше. В этом лагере погибло более 1,5 миллиона человек. С 1933 по 1945 год на территории Германии и оккупированных ею стран было создано около 40 тысяч концентрационных лагерей и мест массового заключения. В результате нацистского геноцида во время Холокоста погибло около 6 миллионов евреев. Также жертвами нацистского режима стали миллионы представителей других этнических и социальных групп.

Памятный знак жертвам Холокоста в деревне Лухново был открыт в 2003 году усилиями активистов псковской еврейской диаспоры. Во время оккупации этот населённый пункт стал местом массовых казней мирных жителей.

В Псковской области проходят мероприятия в рамках Недели памяти жертв Холокоста. В образовательных учреждениях, сельских домах культуры, районных библиотеках и центрах досуга проводятся выставки, вечера памяти, исторические часы, встречи с ветеранами, кинолектории и показы документальных фильмов.