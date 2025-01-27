Что ожидать от первого новолуния 2025 года

21:56, 27 января 2025, ПАИ

Грядущее новолуние запустит новый цикл длиною в год. Но самое главное, что мы получаем возможность второго шанса. Как синхронизироваться с энергиями новолуния и попасть в желаемое будущее, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Первое новолуние 2025 года наступит 29 января в 15:37 по московскому времени в знаке Водолея. Водолей в астрологии символизирует прогресс, новаторство, поиск нетривиальных путей, оригинальность и устремлённость в будущее. Новолуние активизирует эти энергии и позволит всем, кто ощущает с ними резонанс, почувствовать свой верный вектор движения.

29 января по восточному календарю наступает год Зелёной Деревянной Змеи. Наступление нового года на Востоке всегда привязано именно к лунному календарю, а не к солнечному. Луна в вопросах сонастройки человека с природными циклами более чуткий барометр.

В это новолуние нелишним будет вспомнить принцип «как встретишь новый год, так его и проведёшь». Не стоит пребывать в мрачном и унылом настроении, сосредотачиваться на негативных сторонах жизни, ссориться с окружающими, совершать действия, в которых вы не уверены.

Первое новолуние года всегда очень важное, потому что запускает новый цикл и процессы, которые могут быть актуальны в течение всего года. Если ваш день рождения выпадает на это новолуние, значит, год для вас будет очень важным.

Проще всего надо узнать, какая сфера потребует от вас обновления и инноваций, – построить персональный гороскоп и посмотреть: в какой дом попадает новолуние, там и следует ждать перемен и изменений. Но если вы не владеете астрологическим инструментарием, можно просто внимательно наблюдать, что происходит вблизи новолуния, за два-три дня до него и после. Если вы чутки и внимательны к знакам – поймёте, откуда и куда дует ветер перемен. Отлично, если вы занимаете проактивную позицию, не ждёте, пока поток вас подхватит и закружит как былинку, а начинаете изменения сами. Змею в первую очередь ассоциируют с трансформацией, прогрессом, правильной стратегией и гибкостью. Новый цикл будет удачным для тех, кто сможет проявить эти качества.

Можно ответить себе на вопросы: по полной ли я реализую свой творческий потенциал, в чём моя уникальность как эксперта, мастера, профессионала, отвечает ли коллектив, в котором я нахожусь, моим устремлениям и целям, каково моё место в нём, помогает ли он мне раскрывать свою индивидуальность, что именно будет для меня путём прогресса?

Водолей ставит вопросы взаимодействия человека и коллектива, встраивания своей индивидуальности в общий поток, чувствования актуальных трендов. И если вы понимаете, что ваши пути с коллективом расходятся, расставаться нормально. Предполагаю, что в конце января и феврале таких расставаний будет много. Не бойтесь. Если не цепляться за старое, обязательно откроются новые двери.

Ближайший месяц и год хороши для того, чтобы искать своё уникальное место под солнцем. И если для вас это актуально, сразу после новолуния можно делать первые шаги в этом направлении.

Традиционно дни перед наступлением новолуния хорошо использовать для завершения актуальных процессов, избавления от лишнего и ненужного, очищения и медитаций. Очищение может быть как физическим (разгрузочный день или баня), так и эмоциональным (сессия у психолога или другого помогающего специалиста, краткосрочный ретрит). Сам день новолуния хорошо подходит для планирования, а вот для начала новых процессов энергии ещё может и не хватить, поэтому есть смысл подождать день или два.

Аспекты этого новолуния говорят о том, что можно добиться очень хороших результатов и реализовать самые амбициозные планы и проекты именно со второй или третьей попытки. Если у вас что-то не получилось раньше, это не значит, что больше не стоит пробовать. Как раз сейчас вы точно получаете возможность нового шанса.

Период в течение двух недель после новолуния (особенно первые два-три дня) будет очень хорош для начала реализации авторских проектов, которые завязаны именно на коллективной деятельности, на группе единомышленников с прицелом на весь год и дальше. Можно садиться за написание грантов, которые предполагают реализацию общественно значимых проектов. Если вы сами давно хотели вписаться в коллектив или проект, стать частью сообщества, сейчас самое время.