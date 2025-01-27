Как удалось завоевать победу на Сочинском фестивале, рассказал участник псковской команды КВН

23:34, 27 января 2025, ПАИ

В Сочи завершился 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025». Лучшие команды смогли получить «путевки» в ключевые лиги клуба на этот год. Так, псковская команда «Камбаламба» стала победителем в номинации «Разрыв дня» на фестивале и получила приглашение в три телевизионные лиги. Участник команды Илгар Шарипов рассказал, как удалось завоевать признание жюри в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Сначала все команды выступают в первом туре – их более 450. Выступания длятся с утра до вечера. В конце дня несколько команд, на которых была лучшая реакция со стороны редакторов и зрителей, их номинируют на премию «Разрыв дня. Мы в первом туре залетели. Нас номинировали, потом было голосование, по результатам которого мы выиграли», – отметил Илгар Шарипов.

Также гость эфира рассказал, как сформировалась команда весёлых и находчивых. «Мы все с города, из разных школ, просто нашли другу друга на разных этапах и объединились в одну команду. У нас она многосоставная», – сказал участник команды КВН «Камбаламба».