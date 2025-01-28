День открытых дверей пройдёт в псковском клубе реконструкторов «Орден»

10:11, 28 января 2025, ПАИ

16 февраля в 12:00 день открытых дверей пройдёт в псковском клубе исторической реконструкции и фехтования «Орден», сообщили ПАИ в Псковском музее.

Пришедшие смогут познакомиться с деятельностью клуба, принять участие в мастер-классах и взять в руки средневековое оружие.

Мероприятие состоится в спортивном зале «Ирбис» (ул. Советская, 51).