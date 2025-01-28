День открытых дверей пройдёт в псковском клубе реконструкторов «Орден»
16 февраля в 12:00 день открытых дверей пройдёт в псковском клубе исторической реконструкции и фехтования «Орден», сообщили ПАИ в Псковском музее.
Пришедшие смогут познакомиться с деятельностью клуба, принять участие в мастер-классах и взять в руки средневековое оружие.
Мероприятие состоится в спортивном зале «Ирбис» (ул. Советская, 51).
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