Филиал национального центра «Россия» откроют в здании бывшего «Октября» в Пскове

14:30, 28 января 2025, ПАИ

Филиал национального центра «Россия» откроют в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В феврале на площадке филиала появится экспозиция, которая будет заложена в основу, подчеркнула вице-губернатор.

«Экспозиция будет доступна уже в феврале, а вот основное открытие филиала будет согласовано с национальным центром «Россия». Это большой партнёрский проект, такие филиалы открываются по всей стране. Наш регион запланирован в первом этапе [первый этап открытий среди регионов России. – ПАИ], поскольку у нас очень высокая степень готовности», – отметила Ольга Тимофеева.

Экспозиция будет посвящена истории Псковской области и выдающимся личностям, уточнила она.

«Выглядит очень достойно. Там будет очень интересный макет крепостей Псковской области. Мы будем очень ждать обратной связи от тех, кто будет посещать эту площадку», – заключила вице-губернатор.

Напомним, что президент России Владимир Путин в июле 2024 года поддержал создание филиалов национального центра «Россия» в регионах России. Они станут продолжением одноименной выставки-форума, которая прошла в Москве на ВДНХ. На площадке, в частности, был представлен и Псковский регион. Об этом можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.