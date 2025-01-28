14 нелегальных мигрантов выдворили из России псковские приставы
14 иностранцев покинули Россию под контролем судебных приставов из Псковской области. Среди них – граждане Кубы, Ирана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.
Суд признал этих лиц виновными в административном правонарушении за нарушение правил пребывания в России.
Судебные приставы совместно с сотрудниками местного УМВД организовали их доставку в аэропорт Шереметьево для завершения процедуры выдворения. В соответствии с действующим законодательством в ближайшие пять лет въезд на территорию России для этих граждан закрыт, подчеркнули в управлении.
Напомним, что на протяжении 2024 года судебные приставы Псковской области выдворили 540 иностранцев из страны.
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