14 нелегальных мигрантов выдворили из России псковские приставы

12:16, 28 января 2025, ПАИ

14 иностранцев покинули Россию под контролем судебных приставов из Псковской области. Среди них – граждане Кубы, Ирана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Суд признал этих лиц виновными в административном правонарушении за нарушение правил пребывания в России.

Судебные приставы совместно с сотрудниками местного УМВД организовали их доставку в аэропорт Шереметьево для завершения процедуры выдворения. В соответствии с действующим законодательством в ближайшие пять лет въезд на территорию России для этих граждан закрыт, подчеркнули в управлении.

Напомним, что на протяжении 2024 года судебные приставы Псковской области выдворили 540 иностранцев из страны.