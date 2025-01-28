18 медалей выиграли псковские самбисты на соревнованиях в Ленинградской области

11:00, 28 января 2025, ПАИ

18 медалей выиграли псковичи, воспитанники клуба единоборств «Динамо» на первом этапе Детской лиги самбо «Здоровое поколение», который прошёл в Тосно (Ленинградская область) 25 января. Об этом сообщается в группе клуба единоборств в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»



Фото: клуб единоборств «Динамо»















В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов, а псковский клуб «Динамо» представляли 27 атлетов. По итогам состязаний псковичи завоевали восемь золотых, а также по пять серебряных и бронзовых медалей.

Отметим, что в трёх весовых категориях псковичи встретились между собой в финалах. В итоге победами отличились Константин Кулаков, Максим Соловьёв, Иоанн Тоечкин, Захар Петров, Василий Тоечкин, Дмитрий Кудренко, Полина Бисултанова и Демид Донсков. Тренирует спортсменов Анатолий Ярославич.

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