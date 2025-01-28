18 медалей выиграли псковские самбисты на соревнованиях в Ленинградской области
18 медалей выиграли псковичи, воспитанники клуба единоборств «Динамо» на первом этапе Детской лиги самбо «Здоровое поколение», который прошёл в Тосно (Ленинградская область) 25 января. Об этом сообщается в группе клуба единоборств в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
-
Фото: клуб единоборств «Динамо»
В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов, а псковский клуб «Динамо» представляли 27 атлетов. По итогам состязаний псковичи завоевали восемь золотых, а также по пять серебряных и бронзовых медалей.
Отметим, что в трёх весовых категориях псковичи встретились между собой в финалах. В итоге победами отличились Константин Кулаков, Максим Соловьёв, Иоанн Тоечкин, Захар Петров, Василий Тоечкин, Дмитрий Кудренко, Полина Бисултанова и Демид Донсков. Тренирует спортсменов Анатолий Ярославич.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковичи стали призёрами Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию памяти девушек-лесорубов
Стало известно, в каких экипажах будет соревноваться пскович Илья Безлук на гребной регате в Пакистане
Семь медалей выиграли великолучане на всероссийском турнире по кикбоксингу с рекордным количеством участников
26 медалей выиграли тхэквондисты Псковской области на всероссийских соревнованиях в Ярославле