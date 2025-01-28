До +8 градусов ожидается в Псковской области 29 января
29 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+4 градуса, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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