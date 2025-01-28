Руководство медколледжа провело встречу с представителями управления образования администрации Великих Лук

12:19, 28 января 2025, ПАИ

Встреча с руководителями образовательных учреждений и представителями управления образования администрации Великих Лук состоялась в Великолукском медицинском колледже, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Директор колледжа, заслуженный учитель РФ Александр Шулаев подчеркнул значимость сотрудничества между учреждением и управлением. Его заместитель Ирина Милюшенкова представила доклад о работе со школьниками Великих Лук и Великолукского района в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Основы медицины».

Также на встрече уделили внимание участию колледжа в реализации региональной программы «Организация массового обучения населения Псковской области оказанию первой помощи».