Надежда Васильева: Наша задача в этом году – реализовать мероприятия, которые помогут вернуться нашим защитникам к мирной жизни

19:31, 28 января 2025, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области решает самые насущные вопросы участников СВО, заявила руководитель филиала организации Надежда Васильева в рамках заседания организационного комитета «Победа» в правительстве региона во вторник, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Бережное отношение к героям и истории – то, что всегда было важно для нас. Сегодня фонд решает самые насущные вопросы ветеранов и участников СВО. Они проходят лечение в ведущих медицинских центрах страны, также оказывается помощь в протезировании и реабилитации. И это лишь часть той работы, которая оказывается в интересах военнослужащих. Главная задача фонда в этом году – продолжить комплекс мероприятий, которые смогут помочь нашим защитникам Отечества вернуться в мирную жизнь», – отметила Надежда Васильева.

В этом помогают федеральный проект «Время Героев» и региональная программа «Герои земли Псковской», подчеркнула она.

«Параллельно с участием в конкурсе ветераны ведут очень активную социальную жизнь. Они встречаются с детьми, молодёжью и проводят мероприятия», – обратила внимание Надежда Васильева.

Перед фондом в том числе стоят задачи оказания помощи в получении участниками СВО образования, а также в их переобучении, заключила она.