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Культура

Больше 230 человек побывали в Пушкинском заповеднике благодаря акции ​«Музейная неделя»

Во время январской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры, выставки и программы, подготовленные Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», посетили 236 человек. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе учреждения со ссылкой на заместителя Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову.

Чаще всего экскурсанты посещали мемориальную усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и детскую фольклорную программу со спектаклем «Колобок», который артисты музейного театра кукол «Петрушкина баловня» играют на местном диалекте.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Музейные недели» в федеральных музеях страны проводят регулярно. «Однако участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках этих акций, имеют право на бесплатное посещение наших музейных объектов и программ», — уточнили в музее-заповеднике «Михайловское».

Бесплатные билеты по этой льготе можно получить в кассах мемориальных усадеб и музейного НКЦ, предъявив документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы, подтверждающие их родство.

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