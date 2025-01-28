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Спортсмены Псковской области пройдут отбор на первенство России по биатлону

Спортсмены Псковской области примут участие в первенствах Северо-Западного федерального округа по биатлону, которые пройдут в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Олег Макеев.

Спортсмены Псковской области пройдут отбор на первенство России по биатлону. Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

С 1 по 8 февраля в Сыктывкаре состоится первенство СЗФО среди юношей и девушек 15-16 лет. Псковскую область на нём представит Глеб Макеев. С 5 по 9 февраля аналогичные состязания пройдут в Санкт-Петербурге для биатлонистов 13-14 лет, куда отправятся Анастасия Делюкина, Олеся Губарева, Татьяна Паранина, Дмитрий Виноградов, Вадим Пыхтин и Марк Михайлов.

В Псковской области из-за тёплой погоды практически нет снежного покрова, из-за чего у биатлонистов возникли сложности с подготовкой. «Снега нет, подготовка прошла очень тяжело. Старты нужны, их необходимо было бежать. Но без снега тяжело тренироваться. Ездили в Струги Красные. Сейчас уже практически всё везде растаяло», – сказал Олег Макеев.

В личных зачётах спортсмены посоревнуются в спринте и индивидуальной гонке.

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