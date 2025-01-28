Вагнер предложил ввести штрафы за кормление голубей в городе
Депутат из Свердловской области Вячеслав Вагнер выступил с инициативой узаконить наказание для тех, кто кормит голубей в общественных местах. Идея посетила депутата после обращения местной жительницы, которая жаловалась на соседей снизу, кормящих голубей, из-за чего её окна и балкон загрязнены помётом. Об этом сообщает газета «КП–Екатеринбург».
По словам депутата, во многих странах, таких как Франция, Италия и Испания, кормление голубей в общественных местах запрещено. «Голубь – это более 90 инфекций, которые ими распространяются. Десять из этих инфекций опасны для человека. Голуби передают туберкулёз, энцефалит, сальмонеллез, птичий грипп», – рассказал Вячеслав Вагнер.
Депутат предложил принять закон о кормлении голубей, не запрещая это полностью, но с целью уменьшения их численности. Он также отметил, что голубиный помёт разъедает памятники архитектуры и портит автомобили, что отрицательно влияет на комфорт жителей.
Напомним, что в декабре 2024 года утки и голуби заполонили улицы в Пскове. Видео смотрите здесь.
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