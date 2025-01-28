Участники муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» представили свои методические разработки

18:23, 28 января 2025, ПАИ

Первое конкурсное испытание муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2025» в Пскове прошло на площадке детского сада №45 «Родничок», сообщили ПАИ организаторы.

Участники конкурса посоревновались в «Методической мастерской». Конкурсанты из псковских дошкольных образовательных учреждений № 25,18,32,15,49,57,20,1,19 презентовали свои методические разработки. Их работу оценили коллеги-воспитатели и компетентное жюри.

Отметим, 24 января в Пскове дан старт конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года», в этом году в конкурсе участвует 49 педагогов.