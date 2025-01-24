49 педагогов участвуют в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
В Пскове дан старт конкурсам «Учитель года» и «Воспитатель года». В этом году в конкурсе участвует 49 педагогов, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
У каждого педагога своя уникальная методика работы, разнообразные формы обучения, опыт и технологии. Борис Елкин отметил, что воспитатели и учителя – творцы, любящие детей и преданные своему делу.
«Я желаю каждому участнику проявить свои наилучшие качества и найти путь для личностного и профессионального роста. Пусть конкурс принесёт новые педагогические открытия и бесценный опыт. Желаю успехов и отличного настроения!» – сказал Борис Елкин.
Как проходили муниципальные этапы конкурса в прошлом году – читайте по ссылке. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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49 педагогов участвуют в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
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