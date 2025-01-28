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Аспирант ПИШ Союзного государства стал полуфиналистом всероссийского инженерного конкурса

Аспирант отделения инженерных технологий Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Николай Вологин вышел в полуфинал XI Всероссийского инженерного конкурса, организованного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Николай представил проект «Повышение эффективности плоского шлифования тонкостенных заготовок» в конкурсном направлении «Новые материалы, химические соединения и способы конструирования», над которым работал совместно с научным руководителем – профессором ПИШ Союзного государства Игорем Никифоровым. Молодой учёный презентовал эффективный способ отвода повышенной температуры из зоны резания для снижения коробления металлических тонкостенных изделий.

«Данные заготовки достаточно часто распространены в электронике, машиностроении, авиационной и космической промышленности для изготовления тонких шлифованных изделий. Сейчас я работаю с толщинами около двух миллиметров. Во время резания тонких пластин в точке контакта между шлифовальным кругом и заготовкой очень высокая температура, вследствие чего идёт деформация металла. Наш проект позволяет избежать этой деформации», – объяснил Николай Вологин.

Эксперименты проводились на лабораторной базе Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. По словам Николая, с 1 февраля стартует этап акселерации проекта на предприятии. Полуфинал конкурса также предусматривает тренинги и мастер-классы работодателей и партнёров по развитию ключевых навыков обучающихся, очные мероприятия в Москве. В финале конкурса конкурсная комиссия, в состав которой войдут руководители организаций высшего образования и представители ведущих отраслей экономики России, будет проводить оценку завершённых работ . По итогам защит будут определены победители и призёры ВИК 24/25.

Добавим, на конкурс было подано 12 168 заявок студентов и аспирантов выпускных курсов 249 образовательных организаций высшего образования из 82 регионов России. По результатам отборочного этапа 107 обучающихся в вузах успешно прошли отборочные испытания и приглашены к участию в полуфинале конкурса.

Напомним, в 2023 году работа аспиранта Николая Вологина прошла в финал VIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в возрасте до 35 лет.

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