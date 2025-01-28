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Общество

Новый формат профориентации несовершеннолетних апробировали в Кадровом центре Пскова и Псковского района

20 девятиклассников из вечерних школ Пскова и Псковского района приняли участие в «Ярмарке профессий» сегодня, 28 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОЦЗН по Псковской области

В отличие от традиционных ярмарок вакансий, где акцент делается на уже имеющемся опыте соискателей, данное мероприятие направлено на формирование основ для осознанного выбора профессии. Специалисты кадрового центра познакомили участников с актуальными требованиями рынка труда и с наиболее перспективными направлениями. Подростки прошли тестирование для выявления склонностей и интересов, что позволяет каждому участнику лучше понять свои возможности.

На встрече ребята смогли лично пообщаться с представителями бизнеса, обсудили плюсы и минусы наёмного труда, а также риски открытия собственного бизнеса. Завершилась встреча квизом, который помог углубить понимание различных профессий.

Направление работы с несовершеннолетними выделено в управляющем кадровом центре в отдельную программу. Для неё разработаны способы решения: профориентация, профтестирование и способы взаимодействия с работодателями по организации рабочих мест для подростков. Все кадровые центры региона организуют временное трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что 34 % обратившихся в этом году в службу занятости псковичей уже нашли работу.

2 223 человека в возрасте 14–17 лет в 2024 году получили меры поддержки в профессиональной ориентации. В ходе профориентационной работы с подростками также проводилось информирование о потребностях предприятий в квалифицированных кадрах с целью привлечения их к обучению и трудоустройству по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

Отметим также, что в 2024 году 1 665 несовершеннолетних были трудоустроены в свободное от учёбы время, из них 245 человек находились в трудной жизненной ситуации, а 48 человек состояли на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.

В 2025 году Кадровый центр Пскова и Псковского района планирует провести профориентацию тысячи подростков и трудоустроить в свободное от учёбы время до 900 человек.

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