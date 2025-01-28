Псковичек приглашают пройти бесплатное обследование у врача-онколога

20:17, 28 января 2025, ПАИ

В Псковском онкологическом диспансере 4 февраля пройдёт день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению рака молочной железы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

На обследование приглашаются пациентки, которые не состоят на диспансерном учёте по поводу рака молочной железы. В рамках данного мероприятия с 9:00 до 12:00 можно будет пройти осмотр у врача-онколога, а также задать все интересующие вопросы.

Прием будет проводиться только по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8-911-880-01-01 с 12:00 до 14:00.

При посещении онкодиспансера необходимо иметь маску, УЗИ молочных желёз или маммографию (при наличии), паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Лиц с признаками респираторных заболеваний просят воздержаться от посещения больницы.