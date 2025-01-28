Михаил Ведерников: Псковская область на втором месте в СЗФО по уровню кассового освоения нацпроектов в 2024 году

20:52, 28 января 2025, ПАИ

На федеральном уровне поведены первые итоги среди субъектов РФ по уровню кассового освоения нацпроектов в 2024 году. Псковская область по этому показателю заняла второе место в СЗФО, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы с 2019 по 2024 год из год в год эти показатели улучшали. В прошлом году рекордные 99,78 % – второй по результат на Северо-Западе, впереди только Петербург с 100 %. Данные о достижении результатов и показателей за весь период реализации нацпроектов будут в марте. Итоговые отчёты будут формироваться на протяжении всего следующего месяца. Хочу поблагодарить всех тех, кто выполнил свои показатели и не уронил их ниже среднеобластного уровня», – сказал губернатор региона, обратившись к руководителям нацпроектов.

Он также отметил, что сейчас нужно уделить особое внимание запуску нового периода национальных проектов. В этой части все финансовые соглашения уже подписаны, отметил глава региона.

«На этот год мы получаем чуть больше 11 миллиардов рублей – это на 12 % меньше, чем в предыдущем году. Как это часто бывает, цифра не окончательная, и по мере утверждения перечня мероприятий мы ожидаем её корректировку в большую сторону. Автоматически этого не произойдёт, поэтому от всех нужна личная включённость в ежедневном, если требуется – в ежечасном формате. Всем руководителям и кураторам нацпроектов до конца марта необходимо согласовать все свои планы с федеральными ведомствами. До 15 мая нужно обеспечить контрактацию не менее 90 %, чтобы до конца года работать в адекватном режиме», – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что по новому нацпроекту «Семья» сразу три детские школы искусств в Псковской области будут оснащены новыми музыкальными инструментами.