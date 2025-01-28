Сразу три ДШИ в Псковской области будут оснащены новыми музыкальными инструментами по нацпроекту «Семья»

20:03, 28 января 2025, ПАИ

По новому нацпроекту «Семья» сразу три детские школы искусств в Псковской области будут оснащены новыми музыкальными инструментами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В рамках регулярных приёмов граждан должностными лицами по поручению президента России Владимира Путина первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Алексей Громов провёл личный приём. Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи также принял участие в мероприятии. Одно из обращений в приёмную поступило от жителя Псковской области.

«Так, житель города Печоры попросил помочь в обновлении музыкальных инструментов для школы искусств, где планирует учиться племянница заявителя. Вопросом уже занимаемся. Благодаря президентскому нацпроекту «Культура» на капремонт здания было направлено более 60 миллионов рублей. Основные работы завершены. Весной будет проведено благоустройство прилегающей территории», – подчеркнул глава региона.

Также в этом году по новому нацпроекту «Семья» сразу три детские школы искусств будут оснащены новыми музыкальными инструментами. Печорская школа искусств получит новые домры, балалайки, гитару, аккордеон и др. Также будет закуплено аудио- и видеооборудование.

«Алексей Алексеевич особое внимание обратил на необходимость установки периметрального ограждения и видеокамер. Всё сделаем до 1 ноября», – добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года отделение Соцфонда России по Псковской области увеличило размер выплат семьям с детьми.