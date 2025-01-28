Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения на железнодорожном переезде
Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного переезда, расположенного на 188-м километре участка Гульбене – Пыталово, обслуживаемого предприятием железнодорожного транспорта в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.
Установлено, что железнодорожный переезд имел повреждения – дефекты и выбоины на дорожном покрытии в границах переезда.
Псковский транспортный прокурор внёс представление начальнику предприятия железнодорожного транспорта. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований к обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), назначен административный штраф в сумме 20 тысяч рублей.
Устранение нарушений находится под контролем транспортной прокуратуры.
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