Эксперт дал советы по поводу защиты устройств от трояна Mamont

21:57, 28 января 2025, ПАИ

Вредоносная программа Mamont уже давно существует и используется злоумышленниками. Как и у многих других троянских программ, его схема распространения периодически меняется, отметил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско в интервью «Известиям».

«В разное время для успешной атаки использовались разные легенды: от фейкового приложения для отслеживания посылок до ссылки на якобы фотографию с вопросом «это ты на фото?». Защититься от этого трояна очень просто. Как и любая троянская программа, Mamont не может заразить смартфон самостоятельно. Для этого требуются действия пользователя: нужно запустить и установить вредоносную программу», – пояснил эксперт.

Он посоветовал в первую очередь зайти в настройки смартфона и запретить установку приложений из неизвестных источников. По его словам, также важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Устанавливать программы с официальных сайтов банков безопасно, а скачивать с неизвестных ресурсов – нет.