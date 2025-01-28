Великолучан и гостей города приглашают на концерт мажореток

22:24, 28 января 2025, ПАИ

Великолучан и гостей города приглашают на концертную программу «Начало света», которая пройдёт в городском Доме культуры имени Ленина в Великих Луках 7 февраля. Перед зрителями выступит образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны». Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

«Концертная программа образцового коллектива мажореток «Золотые погоны» – это яркое мероприятие, которое позволяет зрителям узнать о том, кто такие мажоретки. Как правило, мажоретки – девушки в костюме, напоминающем военную форму с галунами и украшениями. Они носят на голове кивер, в руках жезлы или барабаны», – отметили организаторы.

В концерте будут представлены новые номера с применением таких атрибутов, как барабан и батон. Современные проекционные технологии дополнят действо, которое будет происходить на сцене.

Начало концерта в 18:30, вход свободный.