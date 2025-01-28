Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучан и гостей города приглашают на концерт мажореток

Великолучан и гостей города приглашают на концертную программу «Начало света», которая пройдёт в городском Доме культуры имени Ленина в Великих Луках 7 февраля. Перед зрителями выступит образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны». Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

«Концертная программа образцового коллектива мажореток «Золотые погоны» – это яркое мероприятие, которое позволяет зрителям узнать о том, кто такие мажоретки. Как правило, мажоретки – девушки в костюме, напоминающем военную форму с галунами и украшениями. Они носят на голове кивер, в руках жезлы или барабаны», – отметили организаторы.

В концерте будут представлены новые номера с применением таких атрибутов, как барабан и батон. Современные проекционные технологии дополнят действо, которое будет происходить на сцене.

Начало концерта в 18:30, вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 января 2025

Великолучан и гостей города приглашают на концерт мажореток
28 января 2025

Три новые врачебные амбулатории появятся в Псковском районе
28 января 2025

Михаил Ведерников: Псковская область на втором месте в СЗФО по уровню кассового освоения нацпроектов в 2024 году
28 января 2025

Псковичек приглашают пройти бесплатное обследование у врача-онколога
28 января 2025

Сразу три ДШИ в Псковской области будут оснащены новыми музыкальными инструментами по нацпроекту «Семья»
28 января 2025

Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление». Главное
28 января 2025

Надежда Васильева: Наша задача в этом году – реализовать мероприятия, которые помогут вернуться нашим защитникам к мирной жизни
28 января 2025

Новый формат профориентации несовершеннолетних апробировали в Кадровом центре Пскова и Псковского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...