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Общество

Наиболее вредные добавки к кофе перечислила врач-диетолог

Какие добавки к кофе могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказала диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1».

28 января она отметила, что наиболее опасным является кофе с добавлением алкоголя.

«Современная наука считает любое количество алкоголя вредным. В алкогольных напитках содержится не только спирт, но и сахар, а это двойной удар по организму», – подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что кофе с сиропами не менее вреден, поскольку сиропы – это жидкий сахар. Эксперт подчеркнула, что в жидком виде сахар – самый вредный из всех видов сладкого. Сиропы способствуют набору веса и повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, злоупотребление сиропами может привести к ожирению печени и хроническим заболеваниям.

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