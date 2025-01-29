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Какие специи смогут защитить от простуды: советы эксперта

Многие специи не только придают блюдам вкус, но и обладают уникальными лечебными свойствами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на нутрициолога и биохимика Анну Дивинскую.

Имбирь, например, является одним из самых известных натуральных средств для борьбы с простудой, отметила она. Он содержит гингерол, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эксперт обратила внимание на то, что чашка горячего имбирного чая не только согревает, но и помогает организму справляться с инфекциями, улучшая кровообращение и способствуя выведению токсинов.

Чеснок также является мощным союзником в борьбе с простудами, добавила она. Он содержит аллицин, известный своими антимикробными свойствами. Включение чеснока в рацион может повысить иммунитет и защитить организм от вирусов и бактерий, сказала нутрициолог.

Куркума благодаря содержащемуся в ней куркумину также важна для профилактики простуд, пояснила Анна Дивинская. Куркуму можно добавлять в чай, молоко или использовать как приправу к различным блюдам, добавила она.

Тимьян и розмарин также являются отличными помощниками при простудах благодаря своим эфирным маслам с антисептическими свойствами. Чай с тимьяном может помочь при кашле и успокоить горло, пояснила эксперт.

Еще одна специя, которая поможет в борьбе с болезнями, – корица. Она, как подчеркнула нутрициолог, помогает при заложенности носа и укрепляет иммунную систему.

В завершение Анна Дивинская назвала кайенский перец, который содержит капсаицин. Это активное соединение, которое разжижает слизь и улучшает дыхание. Эта специя может значительно облегчить состояние при насморке и затрудненном дыхании, добавила она.

Дивинская подчеркнула, что использование специй не заменяет медицинских рекомендаций. При появлении симптомов простуды важно обратиться к врачу, а природные средства могут служить отличной поддержкой в комплексной терапии, резюмировала она.

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