Пскович отправится в тюрьму за кражу чужих вещей из камеры хранения

09:29, 29 января 2025, ПАИ

Житель Пскова отправится в тюрьму за кражу чужих вещей из камеры хранения в магазине, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2024 года 30-летний пскович находился в одном из сетевых продуктовых магазинов города. Там он случайно увидел в ячейке камеры хранения чужой рюкзак и пакет с одеждой и обувью. Сделав покупки, мужчина вновь заглянул в эту ячейку, убедился, что чужие вещи по-прежнему там и рядом никого нет, забрал их и покинул магазин.

В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 19 тысяч рублей.

Пскович обвинялся в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.